Cearense é preso ao tentar furtar mercadorias de shopping em João Pessoa

O Grupamento de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar frustrou uma ação criminosa que causaria um prejuízo de mais de R$ 70 mil a uma loja que fica dentro de um dos shoppings de João Pessoa, na madrugada desta sexta-feira (8), no bairro de Manaíra.

Um homem suspeito, do Ceará, foi preso em flagrante dentro do estabelecimento, pronto para levar celulares, tabletes e notebooks de marcas variadas.

Passava das 2h30 da madrugada quando a PM foi acionada pela segurança do shopping, informando que uma das lojas estaria sendo alvo de um criminoso, que foi visto pelas câmeras, dentro do estabelecimento.

O Gate cercou a loja, fez buscas em vários locais e encontrou o suspeito na parte do estoque. Ele estava com duas bolsas, já cheias com 30 celulares, 16 tablets e 7 notebooks.

Após ser preso, o homem, cuja identidade ainda será confirmada, disse que chegou nessa quinta-feira (7) à capital paraibana, hospedou-se em uma pousada no Centro, foi até o shopping e ficou escondido esperando a loja fechar. Quando todo mundo foi embora, ele começou a agir.

O material, segundo ele, seria comercializado no Ceará, para onde ele pretendia voltar nesta sexta-feira (8), caso a ação não tivesse sido frustrada pela Polícia Militar da Paraíba.

O suspeito foi apresentado na Central de Flagrantes, no bairro do Geisel.