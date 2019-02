Carteiras de estudante 2019 já podem ser solicitadas em Campina Grande

De acordo com o Procon de Campina Grande, os estudantes de escolas e faculdades da rede pública e particular de ensino do município já podem solicitar a carteira de estudante 2019 a partir da próxima segunda-feira (18).

A validade da carteira de estudante 2018 vai até 30 de abril de 2019.

Para solicitar a nova carteira de estudante é simples e rápido: tanto o estudante secundarista como o universitário deve pagar uma taxa de R$ 25, trazer a identidade e o CPF e um documento de vínculo com a escola ou faculdade, podendo ser a Declaração Escolar, Comprovante de Matrícula ou a Relação de Disciplinas Matriculadas (RDM).

A solicitação do novo documento pode ser feita no Terminal de Integração de Campina Grande, na sede do Conselho Municipal de Carteiras (CMC-CG) na Avenida Tiradentes, nº 20, no Centro da cidade, cuja entrega será na hora de sua solicitação, como também pode ser feito via internet através do site www.estudante10.com e na instituição de ensino. A foto 3×4 necessária para a carteira é tirada na hora e gratuitamente.

Para agilizar a entrega no posto de atendimento, o estudante pode solicitar o documento através do aplicativo “Carteira Estudantil”, disponível no sistema Android.

Ou, se não tiver muita pressa, pode solicitar na própria instituição de ensino, com entrega programada para 30 dias.

Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon de Campina Grande, explica que a carteira de estudante 2019 é o único documento válido para a aquisição do benefício da meia-entrada em eventos esportivos, culturais e de lazer, assim como para a aquisição e recarga do Cartão Vale Mais Card.

“O estudante tem de ficar atento, pois não é mais permitida a concessão desses benefícios através de Declaração Escolar ou do Comprovante de Matrícula conforme decisão judicial da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital”.

O novo documento do estudante será emitido com a Certificação Digital e em padrão nacionalizado válido em todo o território nacional, contendo o QRCODE para verificação em tempo real da situação da CIE (Carteira de Identificação Estudantil), se válida ou inválida.