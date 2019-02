Carnaval de Recife e de Olinda é um luxo só e foca nos VIPs paraibanos

O maior Carnaval do Brasil continua a ditar tendências. Desta vez, a grande festa popular do País, que é o Carnaval do Recife e de Olinda, consolida-se em uma nova abordagem que prima pela excelência em glamour, conforto, segurança, logística, organização e atendimento premium exclusivo.

O Recife e Olinda, que já têm o maior Carnaval popular do Brasil, agora contam com uma festa para quem exige o máximo de proteção, bem-estar, aconchego, comodidade e tranquilidade em alto padrão. Essas características são oferecidas à população e aos turistas por meio de um serviço completo de informações na internet, no site PE no Carnaval; de espaços de diversão como os camarotes Olinda, Galo Paradise e Balança Rolha; de hospedagem como os hotéis Nobile Suítes Executive e Intercity Suape Costa Dourada e a Pousada Morena; e de restaurantes como Ilha do Guaiamum, Ilha Camarões, Ilha Sushi e Faca. Facilidades que o folião podem usufruir antes, durante e após o período de Momo.

A julgar pela taxa de ocupação da rede hoteleira, o Carnaval do Recife e de Olinda promete bombar. Hotéis Nobile Suítes Executive, na Praia do Pina (Zona Sul da capital), e Intercity Suape Costa Dourada (no município de Santo Agostinho, a 15 km do Recife) já estão com todas suas unidades reservadas para o período. Restam ainda, porém, vagas para a semana pré-carnavalesca e para o pós-Carnaval, para quem cansou da brincadeira e ainda pretende aproveitar as praias do litoral pernambucano para relaxar e recarregar as baterias.

Os foliões que garantiram a reserva de hospedagem durante o tríduo momesco já podem conferir a programação da folia no portal PE no Carnaval (www.penocarnaval.com.br). Criado há nove anos, o site possui versão em aplicativo gratuito para Android e iOS, com mais de 100 mil downloads, e começa a contagem regressiva 200 dias antes da festa. Acompanha todas as prévias, festas de blocos, agremiações e camarotes e, claro, toda a movimentação nos dias oficiais, nos mínimos detalhes, que incluem, por exemplo, maquiagem, preparação física do foliões e customização de fantasias.

Durante o tríduo, do domingo até a Terça-feira Gorda, quem busca um atendimento exclusivo tem como opção o Camarote Olinda, que em sua terceira edição investiu alto na programação musical e na estrutura para receber o público. São 12 shows, lounge, espaço gourmet e serviço open bar premium. A programação reúne a melhor seleção de artistas que lideram as plataformas digitais na lista dos mais escutados, como Wesley Safadão, Avine Vinny, Gustavo Mioto, Dennis DJ, Leo Santana, Simone & Simária, Marília Mendonça, Jonas Esticado, Gabriel Diniz, Gusttavo Lima, Alok e Zé Neto e Cristiano. Os ingressos são vendidos no site camaroteolinda.com e nas lojas Chilli Beans e Vitabrasilnet.

Outra pedida é o camarote Galo Paradise, espaço promovido pelo maior bloco do Carnaval do Recife, o Galo da Madrugada, com direito a serviço open bar premium, café da manhã e varanda na Rua Imperial, um dos pontos altos do desfile. O Galo Paradise se destaca pela facilidade de acesso, que permite aos frequentadores desembarcarem e embarcarem diretamente no foco da folia com conforto e segurança.

No palco, agitam o evento atrações como Xand Avião, Gabriel Diniz, Avine Vinny e Saia Rodada. Os ingressos estão à venda no site ingressos.galoparadise.com.br e nas lojas Chilli Beans e Vitabrasilnet.

Outro espaço bastante disputados durante o desfile do Galo da Madrugada, no sábado de Zé Pereira, é o Camarote Balança Rolha, localizado na Avenida Sul, embaixo do Viaduto Capitão Temudo, que este ano tem como atrações o músico Jorge Aragão, as bandas Santa Clara e Axé Retrô, o DJ Elias Cabuzz e orquestra de frevo.

Além da música, os foliões contam com open bar, food park, lounge com spa e salão de beleza. Os ingressos estão à venda no site www.bilheteriadigital.com e nas lojas Chilli Beans.

Na terceira capital gastronômica do País, antes e depois de encarar a maratona momesca, se a fome apertar, o folião conta com uma rede de restaurantes à altura do conforto almejado nos mais glamorosos focos da folia. Uma boa pedida são os restaurantes do Grupo Ilha, na Zona Sul. No Ilha do Guaiamum (Rua Maria Carolina, 80, Boa Viagem. Fone: 81-34662122), os clientes desfrutam de uma grande variedade de petiscos, frutos do mar e carnes e um chope de primeira qualidade em um ambiente descontraído.

Já o charmoso bar e restaurante Ilha Camarões (Rua Antônio Falcão, 55, Boa Viagem. Fone: 81-30315396), localizado bem próximo ao mar, conta com dois ambientes e um espaço para eventos. A casa seleciona os maiores camarões para oferecer aos seus clientes um menu com pratos mais que especiais e bastantes diversificados, variando com carnes, peixes frescos, crepes, pizzas e deliciosas sobremesas.

Ainda na Zona Sul, e também na Zona Norte, uma boa opção é o Faaca Boteco e Parrilla (Rua Sebastião Alves, 273, Parnamirim. Fone: 81-30392028; Rua Vicência, 105, Pina. Fone: 81-30729118). Como o próprio nome diz, é um boteco especializado em parrilla.

À moda dos churrascos da Argentina e do Uruguai, a forma de assar as carnes do Faaca confere um sabor diferente. A casa conta com uma excepcional seleção de carnes nobres.