Carnaval de Boa 2019 tem Virgens de Tambaú neste domingo

Com mais de dez atrações, as Virgens de Tambaú, bloco mais irreverente das prévias-carnavalesca de João Pessoa, desfila neste domingo (24),a partir das 17h, no Via Folia, prometendo arrastar uma multidão, no quarto dia do Folia de Rua.

O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal de João Pessoa e faz parte do Carnaval de Boa 2019. Neste domingo ainda tem Viúvas da Torre e Imprensados.

Na noite de sábado (23), os blocos Banho de Cheiro, com Gilmelândia, Nagibe e DJ Adriel, e Bloco dos Atletas, puxado pelo cantor Gabriel Diniz, além do Agitada Gang, fizeram uma grande festa pelo corredor do Via Folia, na Avenida Epitácio Pessoa. Nos bairros, a animação ficou por conta do Tambiá Folia, Boi Vermelho, Fla Torre, Virgens de Mangabeira, Peruas do Valentina, Eternamente Flamengo, Dhixmantelados do Cristo e Piabas.

A festa na Via Folia neste sábado (23) foi acompanhada por milhares de foliões, que se divertiram num clima de muita tranquilidade e organização. As prévias-carnavalescas de João Pessoa, inclusive, vêm crescendo a cada ano e se destacando como um dos eventos mais importantes do calendário cultural da cidade.

“A Prefeitura de João Pessoa vem se dedicando e refinando o seu pessoal, com diversas Secretarias envolvidas, para fazer do Carnaval de Boa um grande evento, não só para os pessoenses, mas para todos que visitam a cidade nessa época”, disse o vice-prefeito Manoel Junior, que prestigiou o evento.

“Já vi muitas pessoas de fora, que vieram passar os festejos de Momo aqui, que se dizem bem acolhidas e satisfeitas. Portanto, é um evento que só cresce e melhora a cada ano”, finalizou.

Entre os foliões, o clima tranquilo e seguro proporcionou com que famílias inteiras acompanhassem os desfiles. A estudante Bruna Camila estava com os pais, uma irmã e um amigo. “Estou gostando demais, me divertindo junto com a minha família, o que é melhor, porque dá pra gente se sentir mais segura”, disse a jovem, enquanto a mãe, Daniele Tavares, elogiou a organização.

“Muito organizado, a festa muito bonita. Eu sou de Recife, mas adoro João Pessoa, no Carnaval então, dá pra gente se divertir com muita tranquilidade”, destacou a foliã.

No meio da folia, um casal se divertia com os shows e aproveitava para celebrar a vida juntos. “Carnaval é tempo de celebração, da festa e da nossa vida. Bom que a noite está colaborando com isso, já que está tudo muito tranquilo”, disse Gomes da Silva, cujas palavras foram endossadas pela esposa. “As vezes a gente viaja no Carnaval, mas este ano optamos por ficar aqui, e tá valendo a pena, porque está maravilhoso”, disse Bernadete Guedes.

Apoio da PMJP – A Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) mobilizou diversas secretarias para garantir a infraestrutura e todas as condições necessárias para o sucesso dos desfiles de blocos e shows do Folia de Rua. A Guarda Municipal está com efetivo de 180 homens. A Secretaria de Meio Ambiente (Semam) atua com sete equipes de fiscalização, enquanto a Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) está com aproximadamente 200 agentes atuando no antes, durante e após a programação das festas.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), disciplinando o comércio ambulante, além da Secretaria de Turismo também já iniciou um trabalho voltado especificamente para o período da Folia de Rua e Carnaval. Uma equipe está fiscalizando os hotéis e pousadas da cidade no intuito de coibir ou identificar casos de abuso sexual a crianças e adolescentes.

Já o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) de João Pessoa montou um plano operacional especial para atendimento nas festividades carnavalescas de 2019.

Os foliões que forem aproveitar os blocos do Folia de Rua e o Carnaval Tradição terão à sua disposição 68 profissionais e 14 Unidades de Suporte Básico de Vida (USB), duas Unidades de Suporte Avançado de Vida (USA), quatro motolâncias e cinco carros de apoio logístico.

Por sua vez, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) vai disponibilizar 120 agentes de mobilidade que estarão em pontos estratégicos de bloqueio para disciplinar o trânsito.

Além dos agentes em locais fixos, serão mais 32 motociclistas e oito viaturas monitorando todo o entorno do trecho dos desfiles. Também estarão de plantão equipes da Divisão de Sistema Viário (DSV) para atender urgências relativas aos semáforos nos locais das apresentações dos blocos que antecedem o Carnaval.

Programação deste domingo:

Bloco Virgens de Tambaú

Concentração: Via Folia, Av. Epitácio Pessoa, 17h

Trios: Babado Novo, Jairo Madruga, Leozinho Nóbrega, Liss Albuquerque, Gracinha Telles, Zé Filho e Confraria do Rock: Bruno Trindade, Degner Queiroz, Jeorge Segundo, Roberto Amaral; Samya Maia, Dodô Pressão, Shevchemko, El Locco.

Palco Praia: Indhy, Swing da Pegada, Vivi Stayner e Rota 104, DJ Duda, Banda Felupe – o Adestrador, Salete Marrom.

Bloco Viúvas da Torre

Concentração: Esquina do Supermercado Santiago, Rua Manoel Deodato, 15h30, com Orquestra de Frevo AZDD, Urso Amiga Batucada e Totonho e Seu Pereira.

Bloco Imprensados

Concentração: AV. Cabo Branco, a partir das 12h, em frente ao Restaurante e Bar Estrela do Mar – Cabo Branco, com saída às 17h, com Orquestra de Frevo do Maestro Kimba, Jadir Camargo, Mirandinha e Poliana Resende.