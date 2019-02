Carnaval da inclusão: Bloco Portadores da Folia participa de prévia em João Pessoa

O Bloco Portadores da Folia vai desfilar pela orla de João Pessoa, no dia 26 de fevereiro, durante o Projeto Folia de Rua. O desfile é um dos mais animados da prévia carnavalesca e reúne pessoas com deficiência de toda Paraíba, além de familiares e amigos, com o objetivo de promover a inclusão.

Todas as instituições vão participar e a alegria vai tomar conta da avenida, desde a concentração, no fim da Avenida Beira Rio, até o ponto final, no Largo da Gameleira. Dias antes do desfile, está programado o lançamento do estandarte 2019.

A concentração do bloco ocorre a partir das 15h e os servidores da Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência (Funad) participam para garantir apoio e segurança dos foliões.

A organização terá a contribuição da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Samu e diversas secretarias do Estado. Toda a população está convidada a integrar o bloco, que sairá pela avenida às 16h.

A animação do bloco será comandada pela Banda Acredite. Com muito frevo, alegria e disposição, as pessoas com deficiência vão tomar conta da avenida. “Será mais uma demonstração de que a folia tem uma linguagem universal e pessoas com deficiência, podem participar.

A inclusão é a grande bandeira e a acessibilidade é um direito de todos. Vamos fazer uma grande festa no projeto Folia de Rua e todos estão convidados”, disse Simone Jordão, presidente da Funad, que conduz o Bloco Portadores da Folia.

A largada para a folia acontece no dia 21 deste mês, no pátio da instituição, às 8h30, quando será lançado o estandarte 2019. Na ocasião, diversas organizações voltadas para pessoas com deficiência e a imprensa serão homenageadas com o troféu Amigo do Bloco Portadores da Folia, assinado pelo artista plástico Babá Santana.