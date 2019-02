Cantor elogia 28ª edição do Bloco da Saudade: “Arrebentou a boca do balão”

O cantor Biliu de Campina comentou a sua participação na 28ª edição do Bloco da Saudade no último sábado (16) e citou que todas as iniciativas culturais que a cidade de Campina Grande tem dão certo.

Ele destacou que o Bloco da Saudade homenageou de forma justa o centenário de Jackson do Pandeiro e frisou a emoção ao cantar junto com o público que participou do bloco.

– Vai chegar um ponto que vai ficar quase sem domínio. Este ano o bloco arrebentou a boca do balão. Ninguém esconde o talento desta cidade, a prova está aí. A gente respira cultura 24 horas por dia – disse.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité FM