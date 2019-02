Cantor é processado por ex-mulher por calúnia e difamação

KARINA MATIAS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Mais um capítulo na briga entre Wesley Safadão, 30, e sua ex-mulher, Mileide Mihaile [foto], 29.

Desta vez, ela processa o ex-marido por calúnia, injúria e difamação e pede R$ 900 mil de indenização por danos morais.

A atual mulher de Safadão, Thyane Dantas, e a mãe do cantor, Maria Valmira Silva de Oliveira, também são processadas por Mileide.

São duas ações. Em uma delas, que tramita na 23ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza (CE), a influenciadora digital pede em liminar para que Safadão e seus familiares parem de mencionar o nome dela, e do filho do casal, Yudhi, oito anos, indevidamente em redes sociais e entrevistas. É neste processo que ela cobra indenização de R$ 900 mil.

Segundo Thales de Oliveira Machado, advogado de Mileide, há dois vídeos que circulam nas redes sociais e que, na visão da influenciadora, expõem de forma inadequada o menino.

Um deles é sobre a polêmica que Safadão queria levar Yudhi para a festa de aniversário do jogador Neymar, no dia 4 de fevereiro, na França, mas Mileide não teria permitido.

Nesta segunda (18), a Justiça mandou efetivar a citação de Wesley e seus familiares neste processo. Eles terão 15 dias úteis para apresentar contestação.

A outra ação é penal e não envolve a criança. É uma queixa-crime em que Mileide acusa o ex-marido e seus familiares de calúnia, injúria e difamação.

A influenciadora afirma que é mentira afirmações feitas por Wesley em programas e na imprensa de que ela seria a responsável pelos ataques que ele tem sofrido por meio de perfis falsos na internet.

“A gente prova que ela [Mileide] que ela não tem nenhum envolvimento [nos ataques nas redes sociais) e que isso está sendo divulgado de maneira incorreta”, afirma o advogado Machado.

Segundo o Tribunal de Justiça do Ceará, esse processo se encontra atualmente com o Ministério Público.

No fim de 2018, Safadão entrou com processos na Justiça para investigar ataques sofridos contra ele e sua família pelas redes sociais nos últimos sete anos.

Ele também chegou a dizer que tinha provas do envolvimento de Mileide.

Em nota encaminhada por sua assessoria de imprensa, Wesley Safadão afirma que não foi citado oficialmente e só tomou conhecimento pela imprensa das duas ações judiciais propostas por Mileide. O artista também informa que está surpreso.

“Cansado de novamente ter sua vida privada exposta por Mileide, que começou com toda essa exposição em junho de 2018, o artista está surpreendido especialmente com o fato de ela tentar nesse momento calar sua boca. Por quê?”, questiona.

Ele diz ainda que esta à disposição da Justiça para qualquer esclarecimento.

Safadão, que foi comprometido com Mileide por oito anos, é casado hoje com Thyane com quem tem outros dois filhos.