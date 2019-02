Cantor anuncia noivado e exibe aliança com mais de 300 diamantes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O cantor Dilsinho anunciou neste domingo (17) que está noivo de Beatriz Ferraz, ao postar uma foto em seu Instagram.

Na imagem, ele mostra as alianças do casal que são feitas de ouro branco e diamantes.

“Momento de crescimento, amadurecimento e felicidade em nossas vidas”, escreveu na legenda.

A joalheria Ílluz, responsável pela joia, afirma que a peça leva “mais de 300 diamantes cravados um a um de forma artesanal”.

O casal Dilsinho e Beatriz namoraram no passado, mas se separaram e, há pouco tempo, reataram o romance.

Vindo de uma família grande, Dilsinho começou a cantar ainda pequeno, no videoquê de sua casa.

Com os primos, tocou no quintal até ser chamado por conhecidos para tocar nos barzinhos do bairro, quando ainda tinha 13 anos. Foi um barzinho atrás do outro e apresentações “cover” até formar o grupo de pagode com o primo.

“Sempre fui o mais tímido de toda a galera, nem imaginava que ia ser o artista da família. Mas de repente estava gravando, fazendo clipe. Isso é muito legal porque acho que cresci como pessoa. Cada dia foi um desafio maior para mim. Aceito os desafios e vou provando que consigo”, avaliou o cantor.

O último dele foi vencido em setembro de 2018, com a gravação de seu primeiro DVD, “Terra do Nunca”.

Nesse projeto, ele faz uma nova experiência, o uso de vários convidados em uma única músic

“Isso já acontece lá fora, quatro, cinco artistas participando da mesma música. Aqui no Brasil, a Anitta tem feito muito isso”, afirma.

Assim, Dilsinho dividiu o palco com Mumuzinho e Ferrugem, para gravar “Futuro e Presente”, e com Kevinho e Dennis DJ, para a música “Rola um Love”.

“Demorei para gravar o primeiro DVD, mas acho que aconteceu no momento que Deus quer. Nesses quatro anos, a gente conseguiu amadurecer bastante meu trabalho.”