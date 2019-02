Campina participa de encontro no TCE-PB com representantes da Defesa Civil

Da Redação com Codecom/CG. Publicado em 15 de fevereiro de 2019 às 22:10.

O auditor do Tribunal de Contas da Paraíba, André Agra se reuniu na manhã desta sexta-feira, dia 15 de fevereiro, com representantes da Defesa Civil Municipal das cidades de Campina Grande, Lagoa Seca, Alagoa Nova, João Pessoa, Conde, Santa Rita, Bayeux, Cabedelo e Patos.

O encontro teve como objetivo mostrar a experiência da Defesa Civil Municipal e o Tribunal de Contas sugerir algumas parcerias e alguns instrumentos que podem ser utilizados pela Defesa Civil, tanto pra dar maior transparência ao trabalho, quanto uma maior divulgação das ações. A transparência diz respeito a utilização dos recursos.

Participaram da reunião 25 pessoas, Campina Grande foi ,representada por uma equipe formada pelo coordenador da Defesa Civil, Ruiter Sansão ,e mais quatro servidores.

De acordo com Ruiter Sansão, Jonatas Costa mostrou aos demais municípios a importância da Defesa Civil na Escola, e Jean Medeiros, a necessidade do uso de drones para Mapeamento de Áreas de riscos.

O coordenador de Defesa Civil da cidade de Lagoa Seca, George Neemias, expôs as ações desenvolvidas pela Operação Carro Pipa, naquele município, que é modelo para as demais cidades do Estado.