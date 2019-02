Campina Grande vai sediar evento sobre startups de Saúde

O “ITCG Day” mudou. Está de cara nova e agora se chama “Coffee Tech by ITCG”. Em parceria com o Sebraelab, a Fundação PaqTcPB promoverá a próxima edição do evento no dia 20 de Fevereiro.

A ideia é mobilizar o ecossistema de inovação de Campina Grande, dessa vez trazendo mais conhecimento sobre o universo das startups de Saúde.

O Coffee Tech “Health” terá os seguintes convidados:

Dr. Claudio Lucena

Professor da Faculdade de Direito da Universidade Estadual da Paraíba, e pesquisador da Fundação para a Ciência e a Tecnologia do Governo Português, filiado ao Research Center for the Future of Law da Universidade Católica Portuguesa. O tema da conversa será “Pensando Proteção de Dados Pessoais”.

Jorge Moraes

Formado em computação, atuou em projetos de empresas privadas, como analista de sistemas, negócios, gestor de projetos, comercial.

Apaixonado por empreendedorismo, sempre buscou uma atividade própria em paralelo. Em 2013 em parceria com um amigo montou um APP/plataforma para área de saúde e em 2015 formalizou a startup LABPACS.