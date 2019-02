Campina Grande deve receber 300 mil pessoas no período do Carnaval da Paz

Terá início no próximo sábado, 16, a programação do Campina Folia com os blocos da Saudade e da Fava. A abertura do evento vai antecipar a programação religiosa, filosófica e espiritual, que ocorre na semana do Carnaval na cidade.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas, foi realizada na semana passada a última reunião de planejamento estratégico de mobilidade e segurança. Ela ressaltou que a organização dos roteiros dos blocos já está definida e a venda das camisas bem fomentada.

– O Carnaval está em um clima bom e os foliões de Campina e da região animados para brincar. Nesta semana iremos lançar a campanha institucional da Prefeitura e colocar outdoors em cidades como João Pessoa, Natal, Caruru, também no Sertão, divulgando o destino Carnaval da Paz, que conta com uma gama de eventos religiosos e filosóficos na cidade, fortalecendo o destino do maior encontro espiritual do mundo, que é realizado aqui – afirmou ela em entrevista à Rádio Campina FM.

Rosália ainda disse que a procura pela rede hoteleira está movimentada, e o público esperado no Carnaval da Paz é de 300 mil pessoas, sendo 120 mil apenas no Encontro da Consciência Cristã.

– Na rede hoteleira temos 4.400 leitos, mas temos também o cadastro pelo AirBNB, com 1.400 leitos, mas ainda vêm muitos excursionistas que ficam na casa de familiares, de algumas cidades próximas, que vêm e retornam. Então, temos uma movimentação boa e devemos ter pelo menos 300 mil pessoas durante o período em Campina Grande – disse.

*As informações são da Rádio Campina FM