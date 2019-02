Campina Grande contará com programação tradicional de Carnaval em 2019

O presidente da Associação Campinense de Escolas de Samba e Troças Carnavalescas (Acestec), Zé Neto, concedeu hoje (12) entrevista à Rádio Campina FM.

Na ocasião, ele disse que os tradicionais desfiles às margens do Açude Velho irão continuar ocorrendo. A grande particularidade é que este ano o tradicional evento de Carnaval se chamará ‘Campina Folia’.

– Esse ano vai ser um Carnaval de muita emoção, com muito luxo, muito brilho, aonde as agremiações vêm fazendo um trabalho em suas fantasias. E nós esperamos que o Carnaval desse ano de 2019 seja melhor que o Carnaval de 2018 – disse.

Zé Neto convidou toda a população para a abertura do ‘Carnaval Folia’ que irá ocorrer no dia 2 de março, a partir das 17h30, na rua Dr. Severino Cruz, Centro de Campina Grande.

– Então, toda nossa programação continua sendo na Severino Cruz, e nós não esperamos sair nem tão cedo, porque nós ainda não temos uma avenida com aquela mesma estrutura, com calçada larga, uma avenida larga – explicou.

O presidente da Acestec finalizou falando que a programação contará com as bandas Axé e Piadinha do Axé e Amigos do Samba, além de agremiações de vários bairros da cidade, como ‘Bumba Meu Boi Teimosinho’, do Jeremias; ‘Boi Maravilha’, do Santa Rosa; ‘Alaursa Teimosa’, do Jeremias; ‘Alaursa Vencedor’, da Liberdade.

*As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.