Câmara e prefeitura da Paraíba promovem concurso público

A Câmara Municipal e a Prefeitura de Curral Velho (PB) promovem dois concursos públicos destinados à contratação de profissionais a fim de atuarem nos cargos disponíveis nos órgão.

É necessário que os candidatos tenham: alfabetização; nível fundamental e médio; curso superior; licenciatura; especialização; e curso técnico nas áreas exigidas em cada cargo.

No edital nº 001/2019 da Câmara, as vagas são para os cargos de: Assistente Administrativo (1); Motorista (1); Vigilante (1); Auxiliar de Serviços Gerais (1).

Já o edital nº 001/2019 da Prefeitura, oferece oportunidades para as seguintes áreas: Agente Administrativo (1); Agente de: Limpeza (2); Assistente Social (2); Auxiliar de Serviços (2); Coveiro (1); Eletricista (1); Enfermeiro (1); Farmacêutico Bioquímico (1); Fisioterapeuta (1); Médico (1); Monitor Assistencial (1); Monitor Educacional (2); Motorista – CNH “D” (1); Nutricionista (1); Odontólogo (1); Orientador Pedagógico (1); Professor Classe A (6); Professor Classe B de: Português (1); Educação Física (1); Psicólogo (2); Supervisor Escolar (1); Técnico em Enfermagem (1); Vigilância (1).

O valor da remuneração básica varia de R$ 998,00 a R$ 2.000,00 e a carga horária a ser cumprida será de 30h a 40 horas semanais.

Esses concursos serão compostos por Prova Escrita e Prova de Títulos. Está previsto o dia 14 de abril de 2019 para realização da prova escrita, com local e horário a serem divulgados posteriormente.

As inscrições serão realizadas exclusivamente no endereço eletrônico www.conpass.com.br, no período de 11 de fevereiro de 2019 até às 23h59 do dia 10 de março de 2019. O valor da taxa vai de R$ 60,00 a R$ 100,00.

Os presentes concursos terão validade de dois anos, a contar da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.