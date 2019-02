Câmara de João Pessoa reinicia atividades legislativas nesta terça-feira

Da Redação com Ascom. Publicado em 26 de fevereiro de 2019 às 7:58.

A Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) vai iniciar os trabalhos legislativos do ano de 2019 nesta terça-feira (26). A abertura da terceira Sessão Legislativa da 17ª Legislatura da Casa acontecerá no Plenário Senador Humberto Lucena, a partir das 9h, na Rua das Trincheiras, nº 43, no Centro da Capital.

O presidente da CMJP, vereador João Corujinha (DC), afirmou que a nova Mesa Diretora da Casa inicia, oficialmente, os trabalhos legislativos com grandes expectativas de garantir melhorias para capital paraibana.

“O empenho para fazer de João Pessoa uma cidade cada vez melhor para todos é ação constante de cada um dos vereadores desta Casa. A volta dos trabalhos Legislativos é um momento importante, pois renova, a cada semestre, o nosso compromisso em cumprir a missão de fiscalizar e criar Leis visando o bem coletivo”.

O parlamentar garantiu que 2019 será um ano de esforço concentrado direcionado a ações concretas para o desenvolvimento da Capital. “Há muito trabalho pela frente e não pouparemos esforços para que novos resultados positivos sejam alcançados, beneficiando a população e fortalecendo o Legislativo Municipal, como deve ser”, declarou João Corujinha.

Dentre os destaques a serem intensificados nos trabalhos de 2019, o parlamentar citou também a ampliação da Comunicação da Câmara, com estreia de programação jornalística na Rádio Câmara FM, e novos conteúdos educativos na TV Câmara, além de novas ações na Escola do Legislativo Professor Celso Furtado. Ações que aprimorem os resultados das Emendas Impositivas, uma conquista da Câmara de João Pessoa, também já estão sendo realizadas.