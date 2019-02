Câmara de Campina Grande retoma atividades e define as comissões permanentes

Da Redação com Ascom. Publicado em 6 de fevereiro de 2019 às 9:13.

A Câmara Municipal de Campina Grande retomou as atividades legislativas nessa terça-feira (5). A sessão se estendeu até as 14h e foram definidos os integrantes das 13 comissões permanentes da Casa.

A primeira sessão do ano não contou com a presença do prefeito Romero Rodrigues (PSDB), que por motivos médicos solicitou que fosse agendada uma outra data para levar a mensagem do Poder Executivo à Casa de Félix Araújo.

A sessão contou com a presença dos 23 parlamentares campinenses. Maior parte fez uso da tribuna para apresentar suas expectativas para esse início de período legislativo.

Seguindo o que prevê o Regimento Interno do Poder Legislativo campinense, a sessão foi suspensa por volta das 11h e todos os vereadores se reuniram no Salão Nobre para deliberar sobre a formação das Comissões Permanentes. Em comum acordo e atendendo às solicitações das duas bancadas, foram definidas as composições das 13 comissões.

Após a definição, os vereadores voltaram ao plenário e foi feita a leitura das comissões, para em seguida encerrar a primeira sessão do ano.

“Iniciamos o ano legislativo já com muito trabalho. Tivemos uma sessão longa, que se estendeu até as 14h, mas que foi extremamente produtiva. Definimos as Comissões e também outras questões, restabelecendo a harmonia e a boa relação dos vereadores e da Mesa Diretora”, destacou a presidente Ivonete Ludgério.

Veja abaixo como ficou as novas composições das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Campina Grande:

1 – Comissão Permanente de Constituição, Redação e Justiça.

Presidente: Luciano Breno

Secretário: Pimentel Filho

Membro: Rodrigo Ramos

2 – Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle.

Presidente: Marinaldo Cardoso

Secretário: João Dantas

Membro: Bruno Faustino

3 – Comissão Permanente de Educação, Esporte e Turismo.

Presidente: Bruno Faustino

Secretário: Rui da Ceasa

Membro: Janduy Ferreira



4 – Comissão Permanente de Saúde e Bem-estar Social.

Presidente: Márcio Melo

Secretário: Alexandre do Sindicato

Membro: Rodrigo Ramos



5 – Comissão Permanente de Obras, Planejamento, Infraestrutura e Habitação.

Presidente: Janduy Ferreira

Secretário: Saulo Germano

Membro: Bruno Faustino

6 – Comissão Permanente Direitos Humanos, Defesa do Consumidor, do Contribuinte e do Servidor Público.

Presidente: Rodrigo Ramos

Secretário: Pimentel Filho

Membro: Márcio Melo

7 – Comissão Permanente de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Convivência e Sustentabilidade do Semiárido.

Presidente: Sargento Neto

Secretário: João Dantas

Membro: Luciano Breno

8 – Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Mulher, do Idoso, da Criança e do Adolescente.

Presidente: João Dantas

Secretário: Anderson Maia

Membro: Ivan Batista

9 – Comissão Permanente de Segurança Pública, Defesa Social e Prevenção às Drogas.

Presidente: Sargento Neto

Secretário: Olímpio Oliveira

Membro: Ivan Batista

10 – Comissão Permanente de Transporte e Mobilidade Urbana.

Presidente: Márcio Melo

Secretário: Ivan Batista

Membro: Anderson Maia



11- Comissão Permanente de Agricultura e Pecuária.

Presidente: Saulo Noronha

Secretário: Galego do Leite

Membro: Aldo Cabral

12- Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio.

Presidente: Anderson Maia

Secretário: Álvaro Farias

Membro: Janduy Ferreira

13 – Comissão Permanente de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.

Presidente: Lucas Ribeiro

Secretário: Sargento Neto

Membro: Rodrigo Ramos