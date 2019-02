Câmara de Campina Grande continua reforma na parte de rede elétrica

A Câmara Municipal de Campina Grande está realizando uma ampla reforma em toda a parte elétrica da Casa. Após o laudo da empresa vencedora da licitação foi constatado que havia risco de incêndio e se atestou a necessidade de uma renovação de toda a estrutura de fornecimento de eletricidade do prédio.

Os trabalhos estão sendo realizados desde a semana passada e, até o momento, foram concluídas a parte de alvenaria e instalado o poste que vai receber o transformador de alta tensão nesta terça-feira, 26.

Já está em implantação uma vala para abrigar o sistema do para-raio que ficará acima do transformador.

Este conjunto de transformador e para-raio vai compor o sistema de aterramento de toda a rede elétrica interna da Casa de Félix Araújo.

Também já foi instalada a caixa que vai receber o quadro geral de baixa tensão que vai servir para a distribuição dos circuitos elétricos independentes para os diversos serviços, como por exemplo, um circuito elétrico para os aparelhos de ar-condicionado; outro circuito elétrico para alimentar os computadores, assim como circuitos independentes para tomadas e interruptores da Casa.

Mais uma vez a presidente da Casa, vereadora Ivonete Ludgério, garantiu que que as sessões suspensas por causa da reforma da parte elétrica serão repostas no recesso do meio do ano.

“Temos um compromisso com a sociedade campinense e com nosso trabalho legislativo e não vamos deixar de realizar nenhuma sessão ordinária, especiais e solenes, e se preciso for, convocaremos sessões extraordinárias para repor os trabalhos da Câmara”, explicou Ivonete Ludgério.