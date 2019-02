Câmara campinense suspende as atividades para reforma da estrutura elétrica

A Câmara Municipal de Campina Grande (CMCG) vai suspender as atividades por 10 dias a partir da próxima segunda-feira (18). Será realizada uma ampla reforma de toda a parte elétrica e instalada uma subestação elétrica (225KVA) no prédio.

Um laudo da empresa vencedora da licitação para realizar o serviço constatou risco de incêndio e atestou a necessidade urgente dessa reforma. Todas as sessões suspensas nesse período serão realizadas no recesso do meio do ano.

Desde o ano passado que o prédio apresentava problemas na parte elétrica, com quedas constantes do fornecimento de energia. Foi feita uma reforma inicial, mas foi constatada a necessidade de adquirir um transformador, assim como construir uma subestação elétrica para suportar toda a carga de energia que o prédio demanda.

Após o retorno do recesso parlamentar, foi feito um processo licitatório para contratar uma empresa para realizar o serviço e fornecer os equipamentos. A Eletroluz Comércio de Materiais Elétricos, de Campina Grande, foi a vencedora. O contrato firmado na licitação foi no valor de R$ 38.500,00.

Todas as informações sobre a licitação, inclusive o contrato, podem ser encontradas no portal da CMCG. As licitações são transmitidas ao vivo e a gravação é disponibilizada no site para posterior consulta.

Esse ato de transparência é fruto de um projeto da Mesa Diretora da Casa, encabeçado pela presidente Ivonete Ludgério (PSD).

“Com exceção do plenário, todos os outros espaços da Casa estão com a fiação comprometida. O engenheiro que fez a inspeção constatou que o prédio corre risco de incêndio, principalmente na parte de baixo, onde se encontra o arquivo. Decidimos então fazer a reforma urgente, seguindo as recomendações, antes que aconteça um problema mais grave”, declarou Ivonete Ludgério.

De acordo com a presidente, não haverá prejuízo no tocante à realização das sessões, pois estas serão repostas no recesso no meio do ano.

“Todas as sessões que seriam realizadas nesse período serão repostas no recesso do meio do ano. Não vamos deixar de fazer nenhuma sessão, vamos apenas adiar. Após a reforma, vamos também retomar as sessões à noite”, explicou Ivonete.