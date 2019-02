Câmara aprova audiência para discutir o aumento da tarifa de ônibus

Foi aprovado nesta quarta-feira (13), pela Câmara Municipal de Campina Grande, um requerimento de audiência pública para discutir o reajuste da tarifa de ônibus. O pedido foi feito pela vereadora Pâmela Vital do Rêgo (MDB).

A data deverá ser definida nos próximos dias.

Para a vereadora, a audiência é uma oportunidade de interação entre representantes da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), do Conselho Municipal de Transporte Público e da sociedade civil.

O objetivo é fazer com que a discussão possa gerar mais transparência sobre as ações governamentais.

“Não é nada mais do que isso: é a transparência pública que a Casa do povo tem que ter com o povo”, destacou.

Reajuste

O aumento da tarifa foi estabelecido em janeiro. Com o reajuste, a passagem passou a custar R$ 3,70 para pagamento em dinheiro e R$ 3,60 para quem utilizar o cartão de passagem “Vale Bus Card”. Antes, custava R$ 3,30.

