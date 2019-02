Brasil precisa de reforma do Estado, diz senador

Da Redação com Agência Senado. Publicado em 10 de fevereiro de 2019 às 8:45.

Em pronunciamento no Plenário na última sexta-feira, o senador Izalci Lucas (PSDB-DF) afirmou que o Brasil precisa de práticas de boa gestão e de uma reforma da máquina administrativa do Estado. Ele ressaltou também que é preciso trabalhar a reforma da Previdência.

— O nosso país precisa de uma reforma do Estado. Sempre fui muito rigoroso na minha formação, no meu escritório de contabilidade. Sempre exigi que os meus clientes pagassem tudo corretamente, que fizessem a coisa perfeita. Aí, quando a gente tem a oportunidade de conhecer, participar e ver como é feita a gestão pública dos gastos, a gente fica estarrecido — disse.

Izalci declarou também que o Brasil precisa de um “projeto de nação”. E chamou a atenção para o que classificou como falta de comunicação entre os <inistérios.

— O problema do nosso país é que não temos mais, há muitos anos, um projeto de nação. Cada ministério é como se fosse um governo diferente. A Educação não fala com a Cultura. A Cultura não fala com o Esporte, como se fossem governos diferentes — afirmou o senador.