Bombeiros registram ocorrências de alagamentos e queda de árvores em João Pessoa

Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (13), o Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba atendeu pelo menos oito ocorrências relacionadas às fortes chuvas que caem na Grande João Pessoa.

Conforme o Centro Integrado de Operações Policias (Ciop), os chamados foram de casos de alagamentos e inundações, além de quedas de árvore, mas sem vítimas de maior gravidade.

No local conhecido como Planalto da Boa Esperança, no Valentina Figueiredo, os bombeiros resgataram três pessoas que estavam ilhadas, além de um animal.

Eles eram moradores de duas residências do local, que foram inundadas pelo volume das precipitações. Todos estavam bem e foram orientados a irem para casa de parentes e as residências foram trancadas.

Em outro ponto, na rua Cordeiro Senior, no Varadouro, também houve alagamentos e as águas entraram em residências, sendo solicitado o apoio do Corpo de Bombeiros para retirar alguns moradores. As guarnições orientaram diversos moradores a sair do local, tendo em vista risco de desabamentos.

No bairro do Miramar, na rua doutor Henrique Paiva, houve alagamentos e alguns veículos chegaram a ser carregados pelas chuvas, mas os motoristas conseguiram sair em tempo.

Os bombeiros foram até o local, mas não foi necessário fazer nenhum atendimento. Ainda conforme os registros do Ciop, uma árvore caiu sobre uma residência no Alto da Boa Vista, em Bayeux, atingido a cozinha da casa, mas não houve vítimas. Os bombeiros realizaram a poda no local.

O serviço de poda também foi feito em árvores que ameaçavam cair no Roger, no bairro de Mangabeira e no Jardim Veneza – esta última ao lado de uma Unidade de Saúde da Família. Já na avenida Valdemar Galdino Nazeazeno, no Geisel, a guarnição fez o corte e a retirada de uma árvore que que caiu e obstruiu a via.

Todo o efetivo do Batalhão de Busca e Salvamento da capital, especializado nesse tipo de serviço, está de sobreaviso por 24 horas para atender as ocorrências relacionadas às chuvas.