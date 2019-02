Bombeiros dá dicas de prevenção contra desastres em dias chuvosos

A capitã Desireé Santos, do 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar em Campina Grande, deu dicas de prevenção contra situações de risco no período chuvoso.

Ela afirmou que as pessoas precisam realizar manutenção em telhados, calhas, ralos e galerias para que exista o escoamento tranquilo da água das chuvas.

Desireé destacou que é importante que o lixo seja descartado em lixeiras em altura elevada e que as pessoas se atentem para as árvores que correm risco de cair, evitando estacionar ou se abrigar debaixo.

– É bom observar a estrutura do comércio e da casa para ver se existe segurança. São dicas simples, mas que podem salvar uma vida. Caso haja uma emergência, acionar o Corpo de Bombeiros através do número 193 e a Defesa Civil através do 199 – disse.

*As informações foram concedidas à Rádio Caturité FM