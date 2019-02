Bolsonaro retoma atividades na Presidência com reuniões no Alvorada

O presidente Jair Bolsonaro retomou na manhã de hoje (14) a agenda de compromissos em Brasília e recebeu autoridades no Palácio da Alvorada.

O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Aberto dos Santos Cruz, e os ministros do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, e do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, estiveram com o presidente.

O líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado major Vitor Hugo (PSL-GO), também esteve com o presidente.

Ainda hoje (14) o presidente deve discutir a proposta de reforma da Previdência. A expectativa é que até o final de semana o texto esteja definido para ser enviado ao Congresso na semana que vem.

Bolsonaro retornou ontem (13) a Brasília, após 17 dias internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para cirurgia de retirada da bolsa de colostomia e reconstrução intestinal.

Nos próximos dias, ele ficará na residência oficial, com supervisão médica, e retomará gradualmente as atividades.

À tarde, o presidente reúne-se com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e o ministro da Economia, Paulo Guedes.