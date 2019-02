Bolsonaro não fala com Bebianno, que espera por desfecho em hotel

MÔNICA BERGAMO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O presidente Jair Bolsonaro (PSL) não havia conversado com o ministro Gustavo Bebianno, da Secretaria-Geral da Presidência, pelo menos até a manhã desta sexta-feira (15).

Apesar de toda a pressão que recebeu na quinta-feira (14) para manter o auxiliar no cargo, o presidente até agora não comunicou qual será a sua decisão.

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzonni, deve se encontrar com Bolsonaro para discutir a situação. Bebianno permanece num hotel, em Brasília, recebendo amigos e apoiadores.

Ele tem a expectativa de que falará com o presidente ainda nesta sexta. Ao contrário do que Bolsonaro esperava, Bebianno se recusa a pedir demissão, o que facilitaria a vida do presidente.

O ministro afirma que não tem qualquer responsabilidade sobre o envio de recursos do PSL a candidatas laranjas e por isso não há motivo para pedir exoneração.