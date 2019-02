Bloco Imprensados traz novidades no pré-carnaval de Campina

Muitas novidades prometem animar a terceira edição do Bloco Imprensados, em Campina Grande, que sairá na avenida nesta quinta-feira, 28.

Conforme o organizador do bloco, Astrogildo Pereira, as bandas Cana Baiana e A Charanga [foto] vão animar a concentração, que começará às 18h em frente à sede da Associação Campinense de Imprensa (ACI), e o percurso junto com o trio elétrico Backstage.

O bloco promete seis horas de diversão e folia, além de um percurso inédito entre os bairros Catolé e Centro.

Ainda de acordo com Astrogildo, o percurso acontecerá da seguinte forma: na Rua Paulo de Frontin, em frente a ACI, o bloco segue até a Rua Cazuza Barreto (STTP); seguindo depois para a Rua Pedro Aristides Farias Cruz (Posto Dallas); Rotatória do INSS; Av. Canal (Parque da Criança); Tabernáculo; Rua Vila Nova da Rainha; Rua Dr. Severino Cruz, fazendo uma volta pelo Açude Velho, e finalizando em frente ao SESC.

O bloco, que é o último da programação do Pré-Carnaval da cidade, encerrará às 0h, e tem o apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e STTP.

As camisetas estão sendo vendidas na sede da ACI e também na Banca da Suane, localizada na Praça da Bandeira, com valor de R$35 (à vista ou no cartão).

Para mais informações, os foliões podem acessar as redes sociais do bloco, no endereço @imprensadoscg (Instagram e Facebook), ou pelos telefones: (83) 3063.2429/ 98609.5114 (WhatsApp).

As informações repercutiram na Rádio Correio FM.