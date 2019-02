Bloco Ferro Folia espalha alegria pelas ruas de Campina Grande

Este sábado foi novamente de muita folia em Campina Grande, com a saída do bloco ´Foliões do Ferro´, que tem como característica um alongado tempo de concentração – que começa às 7 horas da manhã, na esquina das ruas Getúlio Vargas e Rui Barbosa (Centro) -, e também um extenso percurso que leva os foliões a um prologado momento de descontração – e depois, de cansaço. Mas tudo em nome da alegria e da confraternização.

Abaixo você pode observar vários fotos e vídeos do desfile, que teve a participação do cantor Alexandre ´Tan´ animando os foliões, e também a presença ilustre, no meio dos participantes, do senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB).