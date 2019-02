Bloco da Saudade lança programação na próxima segunda-feira

O Bloco da Saudade lançará na próxima segunda, 11, a programação oficial 2019. O evento acontecerá a partir das 18h na Casa Memorial Severino Cabral, localizada na rua Getúlio Vargas, centro de Campina Grande.

A programação constará do lançamento do bloco “Pororoca dos Amores”, que tem como presidente Gal Caiaffo, carnavalesca e moradora do Beco da Pororoca. A ideia da criação é de Eneida Agra Maracajá, mas o acolhimento e a receptividade são de Gal Caiaffo, que já assumiu a presidência do bloco e o compromisso de leva-lo às ruas. Desta forma, a ação será uma realidade, onde não faltará o entusiasmo e a paixão destas duas mulheres por Campina Grande e neste reencontro com seu Carnaval.

A fundação deste Bloco será o pontapé para a revitalização do Beco da Pororoca como um espaço convidativo para implementar um polo de acolhimento aos turistas, na criação de ateliês para venda de artesanato, instalação de bares, restaurantes, escolas para aulas contínuas dos ritmos que embalam nossa cultura, como o forró, frevo, maracatu e outras danças populares que são uma referência pedagógica na cultura popular.

Surge então um segmento de resgate dos autênticos blocos carnavalescos de rua o “Pororoca dos Amores” e o “Bloco da Saudade”. O primeiro sairá no dia 15 de fevereiro, às 21h, juntamente com a Serenata dos Artistas, formada por boêmios, intelectuais e o povo campinense em geral. Já O tradicional Bloco da Saudade, que comemora 28 anos, sairá dia 16 de fevereiro com concentração dos foliões na Casa Memorial Severino Cabral a partir das 16h.