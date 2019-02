Bebê morre após 12 dias na UTI do Isea e família denuncia negligência

Um médico do Instituto Elpídio de Almeida (Isea) de Campina Grande, está sendo acusado de negligência. É que um bebê morreu neste sábado, 16, após sofrer uma parada cardiorrespiratória ao nascer.

O menino, batizado de Luiz Emanuel, estava internado na UTI da maternidade desde a última segunda-feira, dia 4.

A mãe da criança, Janiela da Silva, 17 anos, estava grávida de gêmeos e começou a sentir fortes dores. Ao chegar no Isea foi feita um ultrassom, mas liberada para voltar para casa.

O médico que a atendeu, segundo ela, não chegou a examiná-la. Janiela alegou que estava sentindo dor de cabeça e febre, mas ele pediu apenas que tomasse uma dipirona.

No outro dia, a jovem voltou a sentir fortes dores, voltou ao Isea, mas foi encaminhada para casa novamente.

Durante a madrugada, Janiela começou a sentir contrações e o marido dela, Felipe Souza, fez o parto do primeiro bebê, mas Luiz Emanuel estava atravessado na barriga.

Ela foi levada ao Isea novamente e foi submetida a uma cesariana. Ao nascer, o bebê sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi levado para a UTI, onde estava internado até hoje.

O caso está sendo investigado pelo Ministério Público, que quer saber se houve negligência médica. A direção do Isea disse que irá abrir uma sindicância para apurar o caso.

O sepultamento do bebê ocorreu no cemitério São Judas Tadeu, no bairro do Cruzeiro.

Com informações da TV Cabo Branco