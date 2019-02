Banquetaço’ vai servir alimentação saudável na Praça da Bandeira em Campina Grande

Um banquete com alimentos saudáveis e agroecológicos será servido gratuitamente para a população de Campina Grande na quarta-feira (27). O evento vai ocorrer das 10 às 12 horas na Praça da Bandeira, Centro da cidade.

O ‘banquetaço’, como está sendo chamado, tem a organização do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional da Paraíba (Consea). Os alimentos serão doados por pequenos produtores rurais.

De acordo com Sérgio da Silva Oliveira, representante estadual do Consea, o projeto tem como objetivo mostrar que é possível ter uma alimentação sem agrotóxico, utilizando apenas defensivos naturais, e que respeita a natureza, sem prejudicar o meio ambiente ao preservar os lençóis freáticos.

– Queremos mostrar para a população que esse tipo de produção é possível – destacou.

O ‘banquetaço’ também busca chamar atenção para a extinção do Consea nacional por meio da Medida Provisória nº 870, de 1º de janeiro de 2019, que pode levar a um desmonte do Programas de Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Com informações da Rádio Caturité FM.