Bandidos invadem loja e levam veículo de empresário em Campina Grande

Bandidos armados invadiram uma loja localizada no bairro da Bela Vista, em Campina Grande, e roubaram o veículo do proprietário do estabelecimento.

Os dois bandidos chegaram e renderam a vitima, levando o veículo, que ainda não foi localizado.

Já no bairro Dinamérica, outro empresário foi comunicado pela empresa de segurança que o estabelecimento dele tinha sido invadido.

Ao chegar no local, ele descobriu que havia um furo no teto, por onde o criminoso teria entrado. Todo equipamento de segurança foi roubado, inclusive um colete a prova de balas.