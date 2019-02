Bandidos fazem caminhoneiro refém e roubam pneus em Campina Grande

Um caminhoneiro foi amarrado por criminosos na madrugada desta quarta-feira, em Campina Grande. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos abordaram o homem e anunciaram o assalto. Em seguida, o grupo prendeu a vítima dentro do caminhão e fugiu levando os 32 pneus do veículo.

O caminhoneiro viajava com uma carga do Paraná para João Pessoa quando parou para descansar em um posto de combustível em Campina Grande e foi surpreendido pelos suspeitos.

Segundo o Boletim de Ocorrência feito pela vítima na Polícia Civil, os criminosos entraram no caminhão quebrando os vidros da cabine do veículo e o renderam. Depois o motorista foi levado junto com o caminhão para às margens da BR-230, no bairro Itararé, na saída para o município de Queimadas, no Agreste.

A Polícia Civil investiga o caso.

Com informações do JPB