Bandidos arrombam depósito de transportadora e roubam caminhão e dinheiro

Um depósito de uma transportadora localizado na Avenida Almeida Barreto, em Campina Grande, foi arrombado por bandidos.

Os criminosos teriam entrando no local fazendo um buraco na parede. Eles roubaram a quantia de R$ 5 mil em espécie e levaram um caminhão que estava guardado no depósito carregado com materiais avaliados em R$ 78 mil.

O caminhão e parte da carga foram localizados próximos ao bairro Mutirão, em Campina Grande. Ninguém foi preso.