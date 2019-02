Banco de Leite Humano de Campina Grande convoca mães para doarem leite

O Banco de Leite Humano Dr. Virgílio Brasileiro, do Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (Isea), registrou uma queda no estoque de leite materno no início deste ano. O número de doadoras, em janeiro, se equiparou ao número de bebês receptores e a quantidade de leite coletada já é quase equivalente à quantidade distribuída.

Com o receio de não atender à demanda, a coordenação do BLH está fazendo uma campanha para incentivar a doação.

As puérperas, mães que acabaram de dar à luz, e que tenham produção de leite em excesso, podem fazer a doação diretamente no Banco de Leite, como também podem agendar a visita domiciliar para coleta.

O BLH funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, no Isea. Nos finais de semana, funciona apenas para distribuição e acompanhamento de gestantes e puérperas que estão na maternidade. O agendamento pode ser feito pelo telefone 3310-6185.

“O leite coletado é utilizado na alimentação de recém-nascidos com baixo peso, que geralmente ficam internados em UTI neonatal. Esse leite é fundamental para o desenvolvimento dessas crianças e a prioridade é alimentá-los com o leite humano porque ele, além de promover uma boa evolução dos bebês, previne de várias doenças. Por isso, estamos convocando as mães a doarem para que possamos ajudar mais crianças”, explicou a coordenadora do BLH, Alane Tavares.

Além da coleta e da distribuição, o BLH também realiza a análise do leite e auxilia as mães que não conseguem amamentar os seus filhos. O local realiza atendimento em grupo e individual. As mulheres recebem orientações, como também ajuda de profissionais especializados para fazer a extração do leite.

As pessoas que desejam ajudar também podem doar potes de vidro. Devem ser potes de vidro resistente com tampas de plástico com capacidade de 150 a 500 ml.

O BLH do Isea já recebeu quatro vezes a certificação ouro do programa Ibero-Americano de bancos de leite humano. Em 2018, foram realizados mais de 11 mil atendimentos. Foram coletados 1.798 litros de 1.248 doadoras e distribuídos 1.241 litros para 1.380 bebês.