Bancada socialista dividida também na disputa pela CCJ da ALPB

A partir do dia 19 (terça-feira), a Assembleia Legislativa da Paraíba retoma aos trabalhos e a bancada governista liderada pelo deputado Ricardo Barbosa (PSB) irá se reunir nesta sexta-feira (15) para definir nomes para as comissões.

Ricardo disse pretender ter definido as comissões temáticas ainda na tarde da próxima terça (19).

Ao ser questionado em entrevista para a Rádio Arapuan FM sobre a disputa que tem envolvido Cida Ramos dentre outros nomes, principalmente para o cargo da Comissão de Constituição e Justiça, ele garantiu que na base do diálogo tudo será resolvido.

– Tomei conhecimento de que a deputada Polyanna deseja disputar, alguns outros deputados tem me procurado para pedir orientação sobre isso também. Vamos alinhar não só a Comissão de Constituição e Justiça mas sim todas as comissões igualmente importantes na casa como a comissão de orçamento, de saúde, dos direitos da mulher…São várias comissões que deverão ser preenchidas e faremos isso por meio do diálogo, conversando, adequando os interesses com experiências e interesses da base governamental da casa – declarou Ricardo.