Balanço dos municípios onde mais choveu na PB nos últimos 10 dias

O mês de fevereiro vem cumprindo o que tinha sido previso pela meteorologia com relação à ocorrência de chuvas na Paraíba. As precipitações se concentraram principalmente no Sertão do Estado. Abaixo a lista dos municípios onde mais choveu somente nos últimos 10 dias, de acordo com a Aesa.

Município Posto Observ. (mm) Emas Emas 288,2 Bom Sucesso Bom Sucesso 234,4 Olho D`Água Olho D`Água 224,4 Santana dos Garrotes Santana dos Garrotes 220,7 Pedra Branca Pedra Branca 204,7 Sousa Sousa 194,7 Santa Teresinha Santa Teresinha 189 Juru Juru 186,2 Patos EMBRAPA 177,9 Cajazeiras Cajazeiras 175,2 Aguiar Aguiar 174,4 Jericó Jericó 170,8 Taperoá Taperoá 168,4 São José da Lagoa Tapada São José da Lagoa Tapada 158,3 São Domingos São Domingos 154,7 Capim Capim 152,3 Assunção Assunção 149,8 Desterro Desterro 148,3 Tavares Tavares 140,4 Agua Branca Agua Branca 140 Maturéia Maturéia 135,7 Cajazeirinhas Cajazeirinhas 134 Serra Grande Serra Grande 133,5 Catingueira Catingueira 131,1 Cachoeira dos Índios Cachoeira dos Índios 128,7 Marizópolis Marizópolis 128,6 Baraúna Baraúna 127 Areia de Baraúnas Areia de Baraúnas 121,7 Aparecida Aparecida 120,6 Curral Velho Curral Velho 119,9 Coremas Açude Coremas 119,1 Congo Congo 117,8 São José do Sabugi São José do Sabugi 117,6 Lagoa Lagoa 116,2 Alagoinha Alagoinha 115,2 Santa Helena Santa Helena 114,9 Mamanguape Mamanguape 112,6 Santa Luzia Santa Luzia 110,6 Piancó Piancó 106,8 Junco do Seridó Junco do Seridó 104,6 Princesa Isabel Princesa Isabel 103,8 Mataraca Mataraca 101,7 Cacimbas Cacimbas 101,4 Sousa São Gonçalo 101,3 Belém Belém 100,6 São José de Caiana São José de Caiana 100,1 Mari Mari 99,3 São Vicente do Seridó São Vicente do Seridó 98,2 Diamante Diamante 98 Nazarezinho Nazarezinho 95,3 Rio Tinto Rio Tinto 95,3 Santa Luzia Riacho do Saco 94 Juripiranga Juripiranga 91,1 Pilar Pilar 89,2 Pilões Pilões 88,5 Itapororoca Itapororoca 87,9 Cajazeiras Açude Lagoa do Arroz 87,6 Condado Condado 87 Bom Jesus Bom Jesus 86,9 Caldas Brandão Caldas Brandão 86,9 Brejo do Cruz Brejo do Cruz 82,7 Mato Grosso Mato Grosso 81,6 Riachão Riachão 80,2 Itaporanga Itaporanga 79,6 Poço de José de Moura Poço de José de Moura 78,2 São Vicente do Seridó Seridó 78,2 Arara Arara 76,7 Vista Serrana Desterro de Malta 74,6 Monte Horebe Monte Horebe 73,4 Araçagi Araçagi 71,3 Jacaraú Jacaraú 71,1 Lagoa de Dentro Lagoa de Dentro 70 São Bentinho São Bentinho 69,4 São José de Piranhas São José de Piranhas 66,3 Manaíra Manaíra 66,1 Bonito de Santa Fé Bonito de Santa Fé 65,2 Cruz do Espírito Santo Cruz do Espírito Santo 63,2 Juazeirinho Juazeirinho 62,4 Conceição Conceição 61,5 Sossêgo Sossêgo 59,4 São Francisco São Francisco 59,2 Serra da Raiz Serra da Raiz 57,7 São José de Princesa São José de Princesa 57,6 Poço Dantas Poço Dantas 56,8 São José do Brejo do Cruz São José do Brejo do Cruz 55,8 Bernardino Batista Bernardino Batista 55,7 Santa Cruz Santa Cruz 54,5 Areia Areia 54,5 Caiçara Caiçara 54,3 Serra Redonda Serra Redonda 53,7 Parari Parari 53,5 Cuité Cuité 53,3 Pedro Régis Pedro Régis 52,9 Guarabira Guarabira 52,5 Pirpirituba Pirpirituba 51,5 Cubati Cubati 48,6 Gurinhém Gurinhém 47,7 Cacimba de Dentro Cacimba de Dentro 47,4 Riacho dos Cavalos Jenipapeiro dos Carreiros 46,9 Várzea Várzea 46,8 Itabaiana Itabaiana 46 Carrapateira Carrapateira 44,7 Sertãozinho Sertãozinho 43,8 Pombal Pombal 43,2 Malta Malta 43 Coxixola Coxixola 40,4 São João do Rio do Peixe Antenor Navarro 40 Vieirópolis Vieirópolis 39,1 Triunfo Triunfo 38,6 Igaracy Igaracy 38,6 Juarez Távora Juarez Távora 38,5 João Pessoa Mares 38,2 Pedra Lavrada Pedra Lavrada 37,7 Salgado de São Félix Salgado de São Félix 37,6 Borborema Borborema 37,5 Santana de Mangueira Santana de Mangueira 37 Esperança Esperança 36,6 Riachão do Bacamarte Riachão do Bacamarte 36,2 Ibiara Ibiara 35,6 Remígio Remígio 35,4 Catolé do Rocha Escola Técnica 33,7 Nova Palmeira Nova Palmeira 33,5 Nova Floresta Nova Floresta 33,4 Barra de Santa Rosa Barra de Santa Rosa 33,2 Sapé Sapé 32,8 Soledade Soledade 32,6 Logradouro Logradouro 32,2 Fagundes Fagundes 30,4 Ouro Velho Ouro Velho 30,4 Tenório Tenório 30,2 Alagoa Grande Alagoa Grande 30,1 Gurjão Gurjão 28,5 São João do Tigre São João do Tigre 26,5 Baía da Traição Baía da Traição 26,3 Camalaú Camalaú 26,1 Campina Grande EMBRAPA 24,5 Ingá Ingá 24,2 Catolé do Rocha Catolé do Rocha 23,9 Mogeiro Mogeiro 21,7 Alagoa Nova Alagoa Nova 20,4 Belém do Brejo do Cruz Belém do Brejo do Cruz 19,9 Boa Ventura Boa Ventura 19,5 Caturité Caturité 19,1 Paulista Paulista 17,6 Campo de Santana Tacima 17,2 Montadas Montadas 16,7 Santa Inês Santa Inês 16,3 Matinhas Matinhas 16,2 Zabelê Zabelê 16,1 Areial Areial 15,7 Itatuba Itatuba 14,9 Algodão de Jandaíra Algodão de Jandaíra 14,5 São Sebastião de Lagoa de Roça São Sebastião de Lagoa de Roça 14,4 Alhandra Alhandra 14,4 Cabaceiras Cabaceiras 14,2 Monteiro EMBRAPA 12,8 Santa Rita Santa Rita 12,7 Lastro Lastro 12,1 Santa Cecília Santa Cecília 11,3 Campina Grande São José da Mata 11 Caraúbas Caraúbas 10,1 Uiraúna Uiraúna 9,5 Boa Vista Boa Vista 9,4 Lagoa Seca Lagoa Seca 9,4 São Sebastião do Umbuzeiro São Sebastião do Umbuzeiro 9 São Mamede São Mamede 8,7 Puxinanã Puxinanã 8,6 João Pessoa DFAARA 5,2 Prata Prata 4,6 Amparo Amparo 3,3 Joca Claudino Santarém 2