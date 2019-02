Balanço de atendimentos do fim de semana no Hospital de Trauma de João Pessoa

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 4 de fevereiro de 2019 às 10:25.

O Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa, realizou, durante o fim de semana, 602 atendimentos, uma média de três pacientes a cada 10 minutos.

Nesse período, a unidade de saúde realizou 33 procedimentos de alta e média complexidades. O balanço tem como base as entradas realizadas a partir da zero hora da sexta-feira (1) até as primeiras horas desta segunda- feira (4).

Acidentes envolvendo quedas (108) e motos (93) lideraram respectivamente as entradas, na unidade de saúde.

Outros casos de destaque na emergência foram: corpo estranho (61), acidente de automóvel (28), Acidente Vascular Cerebral (17), trauma (16), pancada (14), queimadura (11), agressão física (11), acidente de bicicleta (oito), atropelamento (sete), arma branca (sete) e arma de fogo (dois).