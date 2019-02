Balanço de atendimentos do fim de semana no Hospital de Trauma de Campina Grande

O Hospital Estadual de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, em Campina Grande, realizou 423 atendimentos neste fim de semana (2 e 3).

O balanço tem como base as entradas realizadas a partir da zero hora do sábado (2) até as primeiras horas desta segunda-feira (4). Os casos envolvendo motos lideraram as entradas nos plantões durante o período.

De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, dos 423 atendimentos, 62 foram de vítimas de acidentes de moto. Também foram registradas vítimas de acidente de automóvel (nove), agressão física (seis), vítimas de projéteis de arma de fogo (duas) e arma branca (cinco).

Os demais atendimentos médicos foram na clínica médica e na pediatria.