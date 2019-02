Azevêdo se reúne com presidente do Senado para acelerar tramitação de empréstimo

O governador João Azevêdo se reuniu, nesta quarta-feira (20), em Brasília, com o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, com quem conversou sobre o pedido de empréstimo no valor de US$ 50 milhões, junto ao Banco Mundial, que serão destinados ao projeto Cooperar. O objetivo foi acelerar a votação na Comissão de Assuntos Econômicos.

O secretário da Comunicação Institucional, Luís Tôrres, e o senador Veneziano Vital acompanharam o governador na reunião. Os US$ 50 milhões do empréstimo, mais US$ 30 milhões de contrapartida, serão investidos em ações que vão beneficiar mais de 117 mil famílias paraibanas que trabalham com a agricultura familiar.

Na terça-feira (19), João Azevêdo manteve audiência com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que determinou o encaminhamento imediato do processo à Casa Civil do Governo Federal. O governador explicou que o Governo do Estado tem uma data-limite junto ao Banco Mundial – que é o dia 20 de março – “e, por isso, estamos trabalhando para obter esse empréstimo que fará a diferença para muita gente na Paraíba”.

Antes da reunião com o presidente do Senado, o governador João Azevêdo participou do Fórum de Governadores, quando foram discutidas as propostas do Governo Federal para a Reforma da Previdência.