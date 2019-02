Azevêdo discute com ministro operacionalização do Pisf e fortalecimento da Sudene

O governador João Azevêdo recebeu, nessa quinta-feira (7), na Granja Santana, o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. O encontro teve o objetivo de discutir a operacionalização do Projeto de Integração do Rio São Francisco (Pisf) e o fortalecimento da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

Na oportunidade, o governador João Azevêdo informou ao ministro que a Paraíba sediará, nos próximos dias, um encontro com gestores dos Estados de Pernambuco, do Rio Grande do Norte e do Ceará para discutir, dentre outros temas, o custeio da distribuição das águas do Rio São Francisco.

“Cada Estado tem uma situação diferente. Pernambuco e Paraíba já receberam água, o Ceará vai receber em poucos dias e o Rio Grande do Norte ainda não recebeu; equacionar essa situação, que é diferente para cada Estado, é o que essa reunião permitirá. Os quatros governadores, os secretários de Recursos Hídricos e os dirigentes das Agências Executivas de Gestões das Águas devem encontrar esse caminho e levar a proposta para o Governo Federal”, explicou.

O ministro Gustavo Canuto elogiou a iniciativa dos governadores e convidou o chefe do Executivo estadual para participar de uma Câmara de Conciliação que terá a finalidade de discutir a manutenção do Pisf.

“A intenção é de que exista um ambiente controlado para que a gente possa colocar na mesa todos os questionamentos referentes à operação e manutenção do Pisf. Dessa forma, nós vamos poder chegar, no menor tempo possível, num contrato que seja bom tanto para o Governo Federal quanto para os governos estaduais”, afirmou.

Na ocasião, o ministro também apresentou ao gestor da Paraíba a proposta de fortalecer a Sudene, por meio da participação efetiva dos governadores. “Se os Conselhos Deliberativos tiverem uma participação ativa dos governadores e uma pauta de relevância em que eles possam, de fato, decidir a estratégia do desenvolvimento regional, acreditamos que isso vai fortalecer a Sudene, oferecendo um protagonismo maior ao órgão, tanto na natureza, quanto no volume de investimentos”, pontuou.

Para João Azevêdo, a intenção do Ministério do Desenvolvimento Regional permitirá que os Estados façam um melhor aproveitamento dos recursos do Banco do Nordeste do Brasil (BNB).

“O Ministério está concluindo o Plano de Desenvolvimento para o Nordeste e os Estados vão emitir sugestões e alterações para esse plano. Essa é uma decisão importante porque os recursos serão pautados de acordo com as demandas dos Estados”, avaliou.

Participaram da reunião o secretário nacional de Segurança Hídrica, Marcelo Borges; o secretário da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente, Deusdete Queiroga; o secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, Waldson Souza; e o deputado federal Wilson Santiago.