Áudios envolvem dois secretários do Estado em suposto acordo para fraudar licitação

Áudios divulgados na imprensa e confirmados pelo Ministério Público como parte de uma investigação do Grupo de Operações Especiais (Gaeco), revelam uma suposta conversa entre dois secretários do Governo do Estado e um empresário acetando uma suposta fraude em licitação.

Os secretários que aparecem não gravações são Gilberto Carneiro (procurador geral do Estado) e Waldson de Souza (atual secretario de Planejamento e ex-secretário de Saúde).

Em uma das gravações, Waldson acerta com um empresário não identificado para que uma empresa seja vencedora de uma licitação na área da Saúde.

Em outro trecho o procurador geral do Estado Gilberto Carneiro participa da conversa e pede que seja evitado o uso do e-mail para que o acordo não seja vazado. Nessa conversa eles combinam os detalhes da fraude.

– Isso aqui é uma planilha nossa que eu vou…papel timbrado, tal e vou adequá-la para nossa realidade, com valor maior, certo, porque isso aqui é minha estimativa de custo para um projeto desse porte – fala Waldson na gravação.

Ao ser indagado sobre essa questão, o governador João Azevedo disse que não ouviu as gravações e por isso não tinha posição formada.