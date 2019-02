Atriz revela desmaio nos bastidores de ‘Todos Já Sabem’

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A atriz espanhola Penélope Cruz, 44, pode ser vista nos cinemas do país atuando ao lado do marido, Javier Bardem, 49, no filme “Todos Já Sabem”.

Em entrevista à revista Veja, a artista revelou detalhes de como foram os bastidores do longa e um susto que teve na primeira semana de filmagens.

Em uma cena muito intensa na qual a personagem de Penélope, Laura, deveria mostrar um misto de depressão, raiva e nervosismo, a atriz não deu conta e sofreu com um ataque de pânico.

“Asghar [Farhadi, diretor] me pediu para repetir algumas vezes uma cena e, em algum momento, senti falta de oxigênio. Quando saí do carro, minha pressão caiu. Senti meu corpo falando: ‘seja lá o que você estiver fazendo, por favor, pare’. Quando eu saí da ambulância, Asghar veio falar comigo preocupado. Quando ele viu que eu estava bem, perguntou, meio sem graça: ‘Será que podemos fazer a cena mais uma vez?’. Eu ri”, lembra ela.

Na cena em questão, Penélope contracena com o próprio marido, Javier Bardem, que atua no longa como Paco, um ex-namorado de Laura.

“Graças a Deus não foi nada. Mas ficamos preocupados. E aquilo foi na primeira semana de filmagem, ainda tínhamos quatro meses pela frente. Foi quando percebemos que seria intenso”, disse Bardem à publicação.

E trabalhar ao lado do marido já virou algo quase que rotineiro na vida dela. Este é o nono longa que Penélope e Bardem fazem juntos. Porém, o quarto em que ambos contracenam juntos.

“Em ‘Jamón, Jamón’ [filme de 1992] foi onde nos conhecemos e começamos nossa carreira. Foi muito especial. Demos nosso melhor, pois sabíamos que era nossa grande chance de conseguir emplacar a carreira de atores. Desde então, tentamos não nos repetir em personagens. Também evitamos levar os personagens para casa”, comenta a atriz.

Apesar da carreira de mais de 25 anos no cinema, ambos estão juntos desde 2007 e têm dois filhos. Penélope Cruz e Javier Bardem estrelaram o filme “Escobar – A Traição”, em 2018.

Espanhola de nascimento, a atriz há muito tempo faz sucesso em Hollywood. Por lá, há campanhas de atrizes de nome que clamam pelos direitos iguais das mulheres perante os homens. Para Penélope, a luta é contínua e árdua.

“É importante que esses movimentos não fiquem parados. As médicas, faxineiras, entre tantas outras mulheres não têm o microfone como nós e também sofrem abuso de poder”, afirma.