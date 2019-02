Atriz falta ensaio de escola de samba no RJ e é substituída

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Faltando poucos dias para o Carnaval, as escolas de samba estão intensificando seus ensaios -para alegria dos foliões que já querem começar a curtição.

O que não tem ajudado é agenda de famosos que ocupam posições de destaque nos desfiles.

Foi o caso da atriz Juliana Paes, 39, que precisou faltar ao ensaio da Grande Rio, agremiação da qual é madrinha de bateria, neste domingo (17).

Escalada para a próxima novela da Globo da faixa das 21h -que substituirá a atual “O Sétimo Guardião”-, a artista está gravando cenas da trama em em Jaguari (RS).

“Tava ali me concentrando e mais à noite, eu já sabia, ia ficar de coração partido. A turma do Carnaval sabe o quanto batalhei pra termos ensaio técnico! Pra eu ir, tentamos jatinho, helicóptero, mas estou longe demais, não chegaria a tempo! Fiquei triste mas Deus sabe o que faz, eu creio! Aquelas ironias do destino”, escreveu a atriz em uma rede social.

Sem a estrela principal, a Grande Rio contou com a ajuda do promoter David Brazil, 49, que “substituiu” Juliana Paes no ensaio da agremiação.

Além de David Brazil, o ensaio da Grande Rio contou com a presença de Mileide Mihaile, influenciadora digital e ex-mulher do cantor Wesley Safadão; e da atriz Thaila Ayala. As duas desfilarão como destaque da escola.

Na mesma rede social, em sua conta, David Brazil publicou vídeo do momento em que divertiu o público presente e integrantes da escola.

“Rainha Juliana Paes, tentei ser seu dublê na frente da Invocada da Grande Rio, mas não deu não”, disse o artista.

Neste ano, o tema do samba-enredo da Grande Rio é “Quem nunca? Que atire a primeira pedra”. A escola desfilará na Marquês de Sapucaí no dia 3 de março.