Atriz da Globo é internada após queda de pressão em gravação de novela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A atriz Fernanda Montenegro, 89, está internada desde a madrugada de quarta (20) no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, após ter tido uma queda de pressão.

Segundo boletim médico, ela teve um quadro de desidratação e seu estado clínico é estável.

Fernanda estava em Jaguari, na região central do Rio Grande do Sul, gravando cenas da próxima novela das 9, “A Dona do Pedaço”, de Walcyr Carrasco, que vai que substituir “O Sétimo Guardião”.

Ela foi encaminhada primeiramente para o Hospital Caridade, na cidade gaúcha, por volta das 13h de terça. Depois, a atriz voltou ao hotel, para então pegar um voo para a capital fluminense.