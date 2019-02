Ato nesta terça marca sete anos da “Barbárie de Queimadas”

Sete anos se passaram desde a “Barbárie de Queimadas”. Para marcar a data, as famílias das vítimas promovem uma celebração, a partir das 19 horas desta terça-feira (12), na rua César Ribeiro, no Centro de Queimadas, município situado no Agreste paraibano.

O crime ocorreu entre a noite do dia 11 e a madrugada de 12 de fevereiro de 2012. Na ocasião, cinco mulheres foram vítimas de um estupro coletivo, e duas delas foram assassinadas: a professora Isabela Pajuçara, 27 anos, e a recepcionista Michelle Domingos, 29 anos [foto].

As mulheres estavam na casa de Luciano Pereira dos Santos comemorando o aniversário dele quando 9 homens encapuzados e armados invadiram a festa.

O estupro das vítimas seria o presente que o mentor do crime, Eduardo do Santos Pereira, teria preparado para o irmão.

O crime foi premeditado com 15 dias de antecedência, como aponta o Ministério Público do Estado da Paraíba.

Só que, no momento do estupro, as vítimas Michelle e Isabela teriam reconhecido um dos agressores. Em seguida, elas foram mortas.

Entre os envolvidos estão sete adultos, que já foram julgados e condenados. Além destes, mais três homens, que eram adolescentes na época do crime, passaram três anos internados no Lar do Garoto, em Lagoa Seca, mas foram libertados em fevereiro de 2015.