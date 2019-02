Assembleia Legislativa da PB vai homenagear escritora e dramaturga Lourdes Ramalho

Da Redação com Ascom. Publicado em 21 de fevereiro de 2019 às 14:53.

O deputado estadual Manoel Ludgério (PSD) apresentou um Projeto de Resolução, na Assembleia Legislativa da Paraíba, que concede a Medalha Epitácio Pessoa a escritora e dramaturga Lourdes Ramalho.

Lourdes Ramalho é natural do estado do Rio Grande do Norte, mas em 1958 fixou residência na cidade de Campina Grande onde vive até hoje.

Autora de uma extensa obra para o teatro, seus trabalhos renderam-lhe muitos prêmios, homenagens e indicações, dentro e fora do Brasil.

A partir da década de 70 suas peças começaram a despontar pelo cenário teatral do país. ‘Fogo-Fátuo’, em 1974, recebeu o prêmio de melhor Texto no I Festival Nacional de Arte de Campina Grande.

A peça ‘As Velhas’, em sua primeira montagem, no ano de 1975, ganhou o primeiro lugar no III Festival de Teatro Amador do Paraná, na cidade de Ponta Grossa.

Em 1976, ‘A Feira’, foi contemplada, no Festival Regional de Feira de Santana, Bahia, com o prêmio de melhor texto.

A partir dos anos 90, Lourdes Ramalho passou a dar mais ênfase a uma dramaturgia escrita em cordel. Uma de suas obras escrita em versos para o teatro, ‘Romance do Conquistador’, foi escolhida no ano de 1992, pela Embaixada da Espanha, para representar o Brasil nos festejos em comemoração aos 500 anos da chegada dos espanhóis à América.

Estudiosa da obra de Federico García Lorca, a teatróloga foi convidada pela Embaixada da Espanha, em 1998, para discursar sobre a obra do dramaturgo espanhol, no Brasília Capital do Debate, realizado em homenagem ao centenário de Lorca.

No ano de 2005, em sua homenagem, foi reinaugurado o Centro Cultural de Campina Grande, pela prefeitura Municipal, com o nome Centro Cultural Lourdes Ramalho.

Em 2011 foi a homenageada da 2º Jornada de Estudo Internacional sobre Poéticas da Oralidade: Lourdes Ramalho e o Teatro Popular, organizada pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB).

Lourdes Ramalho também produziu vários textos dedicados ao público infantil. A maioria desses textos foi publicado no livro ‘Teatro Infantil’: Coletânea de textos infanto-juvenis. Os textos possuem reminiscências da infância da autora e também de seus filhos.

E, embora a maioria da produção da escritora tenha sido voltada para o teatro, Lourdes Ramalho tem publicado o livro de poemas ‘Flor de Cacto’, que já se encontra em sua segunda edição, e o livro ‘Raízes Ibéricas’, Mouras e Judaicas do Nordeste, que a consagrou como uma respeitada pesquisadora na área.

“É uma honra homenagear a ilustre escritora e dramaturga Lourdes Ramalho, mulher que dedicou-se a mais bela forma de educar através da poesia, das peças de teatro e da literatura. Além de bem representar a Paraíba pelo país e até internacionalmente”, ressaltou Manoel.