Aspol pede reconhecimento para policiais civis da Paraíba com a melhoria salarial

A Associação dos Policiais Civis da Paraíba (Aspol) vai realizar uma assembleia extraordinária para discutir os salários e as condições de trabalho da categoria

De acordo com a presidente Suana Melo, as propostas serão apresentadas ao governador João Azevêdo e também ao secretário de Segurança Pública, Jean Francisco.

Ainda segundo ela, um estudo realizado em 2016 apontou que os salários dos policiais civis da Paraíba é o pior da categoria no país e que, apesar da crise econômica, outros estados mantêm a média nacional.

Suana disse que falta reconhecimento da categoria na Paraíba.

– Somos a melhor polícia conceituada por uma pesquisa do Ministério da Justiça e há sete anos atingimos metas de resolução de homicídios, mas, infelizmente, ainda amargamos a posição de pior salário do país. Temos que ter esse reconhecimento, valorização e salário justo – disse.

Entre as reivindicações da categoria, a recomposição do salário base para nível superior; pagamento por subsídio, ao invés de gratificações, tendo em vista que ao se aposentar ou se afastar do trabalho o policial perde mais de 40%; carreira única dos policiais, com aperfeiçoamento através de cursos para ascensão na carreira; equiparação do risco de vida; o Plano de Cargo Carreira e Remuneração, entre outros.

