Arcebispo da Paraíba presidiu missa pela posse da nova direção do TJ-PB

Uma missa em ação de graças celebrada na manhã desta sexta-feira (1º) marcou o início da programação de posse da nova Mesa Diretora do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) para o biênio 2019/2020.

Além do desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, empossado no cargo de presidente do Judiciário estadual, participaram do ato religioso os demais membros da nova gestão, desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, eleito vice-presidente, e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, que assumirá o cargo de corregedor-geral de Justiça.

A cerimônia religiosa foi celebrada pelo arcebispo do Estado, Dom Manoel Delson Pedreira da Cruz, e teve como concelebrantes o monsenhor Aloísio Catão e o padre Sérgio José de Souza Santos.

Durante o ato, o desembargador aposentado Júlio Aurélio Moreira Coutinho participou da Liturgia da Palavra, fazendo a 1ª Leitura, do 1º Livro dos Reis. O desembargador Romero Marcelo fez a 2ª Leitura, e a irmã Maria do Céu fez a leitura do Salmo Responsorial 22.

Na ocasião, o desembargador Márcio Murilo afirmou que deseja que haja uma administração compartilhada e unida, ao tempo que conclama que os servidores e magistrados colaborem para um Judiciário melhor em prol dos jurisdicionados.

O arcebispo Dom Delson disse que a Justiça tem uma missão fundamental na organização da sociedade.

“Precisamos da Justiça e do Tribunal para que possam ajudar a sociedade a manter a ordem e o equilíbrio. Então, rezamos, nesta Eucaristia, pedimos a benção para os novos gestores e que tenham a sabedoria de Deus e a inspiração de realizar um trabalho de acordo com a expectativa do povo paraibano”, ressaltou.

Estiveram presentes desembargadores, juízes, advogados, promotores, além de outras autoridades do Estado e do Município, familiares, amigos e servidores da Justiça.