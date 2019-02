Aprovados no concurso da Câmara campinense devem ser convocados no 1º semestre

Os aprovados no concurso público da Câmara Municipal de Campina Grande deverão ser convocados ainda no primeiro semestre de 2019. A declaração é da presidente do Poder Legislativo campinense, vereadora Ivonete Ludgério (PSD).

Em entrevista na manhã desta segunda-feira (4), Ivonete garantiu que deverá iniciar a convocação dos aprovados logo após a publicação dos resultados finais.

As provas escritas objetivas do concurso público da CMCG aconteceram no dia 27 de janeiro. As demais etapas do processo seletivo prosseguem durante o mês de fevereiro e março, com realização de provas práticas e de títulos.

O resultado final do concurso, conforme o edital da Comissão Permanente de Concursos (CPCon) da Universidade Estadual da Paraíba, será anunciado no dia 11 de abril.

De acordo com a presidente Ivonete Ludgério, a convocação será de imediato porque alguns dos cargos dispostos no edital permanecem vagos. A previsão, conforme explicou a presidente, é que a convocação dos aprovados inicie 30 dias após a homologação do resultado final.

“Acredito que quase todos estarão trabalhando antes mesmo do São João”, declarou Ivonete.

Recentemente a presidente Ivonete anunciou uma série de medidas para conter gastos na Casa de Félix Araújo e favorecer a contratação dos concursados. Entre elas, a redução do próprio salário em R$ 4 mil desde o início de janeiro. As medidas deverão garantir uma economia mensal em torno de R$ 60 mil.

Houve corte também nos salários dos secretários que recebiam acima de R$ 10 mil e foi reimplantado o expediente em turno único, das 08h00 às 14h00, de segunda à sexta-feira.

Outras medidas, como o fim das linhas telefônicas institucionais e redução de 5 a 10% nos vencimentos dos funcionários comissionados que recebem acima de dois salários mínimos, estão sendo estudadas.

“Voltaremos amanhã para um ano legislativo com menos turbulência, por não ser um ano eleitoral. Teremos um ano de muito trabalho, de economia e novamente com aplicação de muita transparência em todas nossas atividades administrativas. A grande novidade neste ano será a contratação dos concursados”, disse Ivonete.