Apresentadora de TV revela nome que primogênita escolheu para irmã

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A segunda filha da apresentadora Ticiane Pinheiro, 42, fruto do casamento com o jornalista Cesár Tralli, 48, se chamará Manuella.

O nome da bebê foi escolhido pela primogênita de Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus, 9, filha da apresentadora com o empresário Roberto Justus, 63.

A revelação foi feita no canal de Ticiane Pinheiro no YouTube durante uma brincadeira de forca.

“Rafaella significa ‘Deus cura’ e Manuella ‘Deus conosco’. Acho que o significado do nome diz muito sobre a pessoa. E quando tem um significado lindo, é que a criança vai ser com muita luz, ser muito especial”, disse Ticiane Pinheiro.

O anúncio da gravidez foi feito no primeiro dia de janeiro, nas redes sociais do casal, enquanto passavam as festas de fim de ano no litoral da Bahia.

Ticiane Pinheiro e César Tralli se casaram em Campos do Jordão (a 181 km de São Paulo), em 2017. A festa reuniu cerca de 250 pessoas entre familiares e amigos famosos.