Apresentadora da TV Globo é coroada rainha em baile de Carnaval no Recife

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Fátima Bernardes, 56, foi coroada rainha de baile de Carnaval no Recife, na madrugada deste sábado (16). A apresentadora e jornalista está de férias na terra do namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha (PDT), 31, que é embaixador do 41º Baile dos Artistas.

“Essa festa superou minhas expectativas. Muito feliz em ser a rainha de vocês, e saber que tem um baile que apoia os artistas LGBTQ, no Recife, estou muito honrada”, disse Fátima.

A apresentadora da Globo foi homenageada e condecorada com a coroa Lágrimas de um Sertanejo, inspirada na saga do povo nordestino, segundo a organização do evento, que aconteceu no Clube Português do Recife.

“Estou muito feliz em ser o embaixador dessa festa democrática, estamos prestes a viver dias sombrios e precisamos nos unir cada vez mais”, disse o deputado.

Em 2018, meses após assumir publicamente o relacionamento, Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha aproveitaram dias de folia no Recife e em Olinda às vésperas do Carnaval, já que Fátima Bernardes trabalhou durante os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro.

Juntos, o casal compareceu -e “causou” nas redes sociais- a uma festa a fantasia vestidos de Mulher-Gato e Batman. Dias depois, durante a apresentação do seu programa na Globo, o Encontro, Fátima Bernardes revelou que a ideia da fantasia foi de Túlio Gadêlha para que eles pudessem brincar no meio de todo mundo.

Na ocasião, Fátima Bernardes também falou ainda sobre a repercussão das fotos na internet. “Sempre tem críticas, mas não me incomodou. Tem pessoas achando que ‘será que a essa altura do campeonato tem que se fantasiar?’. Como se tivesse idade para exercer um direito seu: brincar no Carnaval.”

Ela contou ainda ter inspirado mulheres mais velhas a aproveitarem o Carnaval. “Adorei que muita mulher falava assim: ‘não tenho coragem, mas me sinto representada’. Agora podem ter coragem. Botem sua Mulher-Gato para fora.”

A mãe de Laura, Vinícius e Beatriz voltará ao comando do Encontro na próxima segunda-feira (18). Durante as férias de Fátima Bernardes, a jornalista Pratrícia Poeta assumiu a apresentação ao lado de André Curvello.