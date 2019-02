Apresentador Cid Moreira estreia em propaganda de cueca

GILMARA SANTOS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O tom grave e formal da voz de Cid Moreira marcou gerações na apresentação do Jornal Nacional e na gravação da Bíblia. A fala séria deu lugar a um tom descontraído com o Mister M, no Fantástico. Agora, Cid Moreira deve se tornar referência novamente com a narração da nova propaganda da Mash.

“Na década de 1990 eu fazia tanto comercial para TV , rádio e cinema. Houve um tempo que a cada dez comerciais oito eram com a minha voz. Mas engraçado, nunca havia feito comercial das cuecas, que aliás, experimentei e são muito confortáveis”, afirma Moreira, que ficou na bancada do JN por 27 anos.

Em um vídeo bem-humorado, ele dá alguns ensinamentos de como o homem moderno pode relaxar diante de situações estereotipadas pela masculinidade tóxica. Lançado nesta quinta-feira (7) nos canais da marca, a campanha “Grandes Mestres do Conforto” é sequência do reposicionamento de comunicação que a Mash faz desde 2018.

O filme exibe homens que estão se sentindo confortáveis ao chorar no cinema, praticar yoga ou fazer crochê e, assim, relaxam de forma legítima, em uma “uma arte milenar”. Cid empresta seu tom grave e, ao mesmo tempo, bem-humorado à peça e sugere que o homem moderno pode se arriscar a ser espontâneo diante dessas atividades, mesmo que sem muita aptidão para algumas delas.

Bruno Gagliasso, embaixador da marca, faz parte da propaganda, que no roteiro questiona a rejeição com a qual os homens costumam reagir quando estão diante de situações em que se sentem incomodados. De forma divertida, a narração de Cid sugere que a melhor maneira de lidar com esses momentos na vida é agindo com descontração e espontaneidade.

“Esse vídeo reitera o que já tínhamos começado a falar há alguns meses e propõe, de forma divertida, a reflexão sobre a necessidade de desconstruirmos estereótipos tão enraizados em nossa sociedade, quando discutimos o masculino. O importante é se sentir confortável sendo quem é”, diz Débora Matalon, diretora da Mash.

Na vida real, Cid Moreira considera que os homens estão se modernizando. “Hoje o homem está muito mudado em relação à época da minha juventude. Nunca pensei que eu mesmo usaria hidratante, algo muito feminino no passado. A gente percebe os homens hoje estão mostrando mais sensibilidade, sem vergonha da exposição.”

“Não sei se é o fato de estar casado com uma mulher bem mais nova, e ela é muito bem-humorada, divertida e espontânea, que me deixou mais solto também. O fato é que tenho mudado muito nos últimos anos e tenho me sentido bem com isso”, declara Cid Moreira.

O locutor entrou recentemente para as redes sociais e diz que essa nova fase está sendo um desafio muito divertido. “É bom ver como as pessoas reagem quando a gente se mostra livre dos padrões construídos e com toda humanidade possível.”

“O legal dessa campanha é como ela aponta alguns estereótipos tão enraizados no comportamento dos homens, mas reforça que o importante mesmo é nos sentirmos confortáveis sendo quem somos”, diz Gagliasso.

O ator considera que é necessário ter a mente aberta para as mudanças culturais da sociedade. “Não podemos viver presos em estereótipos para alimentar padrões sociais ultrapassados. Temos que ser e viver da forma que nos faz bem.”